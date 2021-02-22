понедельник 22.02.2021 15:21:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:40, 22 февраля 2021 года

Орловца обманули при покупке автозапчастей

Житель Урицкого района стал очередной жертвой дистанционного мошенничества.


Мужчина хотел купить запчасти для отечественного автомобиля. Ища предложения в интернете, орловец наткнулся на объявление о продаже интересующих его деталей. Связавшись с торговцем, покупатель перевел ему за товар 7 тысяч рублей. Купленные автозапчасти мужчина так и не увидел, а попытки связаться с продавцов оказались безуспешными.

По заявлению пострадавшего, полицейские завели уголовное дело по статье 159, части 2 УК РФ: «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В содействии со своими коллегами, орловские правоохранители установили подозреваемого. Фигурантом оказался ранее судимый 19-летний парень и Волгоградской области. Помимо обманутого орловца, его подозревают в серии аналогичных преступлений, совершенных в Южном федеральном округе.
 
На допросе фигурант не стал скрывать причастность к совершенному мошенничеству. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде – сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.