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12:40, 22 февраля 2021 года Орловца обманули при покупке автозапчастей Житель Урицкого района стал очередной жертвой дистанционного мошенничества.





Мужчина хотел купить запчасти для отечественного автомобиля. Ища предложения в интернете, орловец наткнулся на объявление о продаже интересующих его деталей. Связавшись с торговцем, покупатель перевел ему за товар 7 тысяч рублей. Купленные автозапчасти мужчина так и не увидел, а попытки связаться с продавцов оказались безуспешными.



По заявлению пострадавшего, полицейские завели уголовное дело по статье 159, части 2 УК РФ: «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В содействии со своими коллегами, орловские правоохранители установили подозреваемого. Фигурантом оказался ранее судимый 19-летний парень и Волгоградской области. Помимо обманутого орловца, его подозревают в серии аналогичных преступлений, совершенных в Южном федеральном округе.

На допросе фигурант не стал скрывать причастность к совершенному мошенничеству. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков



