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21:00, 22 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- В Орле волонтеры-активисты вышли на улицы, чтобы рассказать горожанам о вакцинации.

- Цветы и минута молчания - в знак уважения. В преддверии Дня защитника Отечества в Орле почтили память героев.

- Орёл присоединился к акции «Письмо Победы». Какой наказ ветераны дают молодежи в ответ? Расскажем в нашей программе.

- Сколько весит бронежилет, и какой он - легендарный автомат Калашникова? Орловские школьники отправились в армию на денёк.

- Женский экипаж ДПС поздравляет орловских автомобилистов с Днем защитника Отечества.

- Финал восьми. Элитный дивизион студенческого баскетбола - в Орле.

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