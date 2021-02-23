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21:00, 22 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В Орле волонтеры-активисты вышли на улицы, чтобы рассказать горожанам о вакцинации.
- Цветы и минута молчания - в знак уважения. В преддверии Дня защитника Отечества в Орле почтили память героев.
- Орёл присоединился к акции «Письмо Победы». Какой наказ ветераны дают молодежи в ответ? Расскажем в нашей программе.
- Сколько весит бронежилет, и какой он - легендарный автомат Калашникова? Орловские школьники отправились в армию на денёк.
- Женский экипаж ДПС поздравляет орловских автомобилистов с Днем защитника Отечества.
- Финал восьми. Элитный дивизион студенческого баскетбола - в Орле.
Вести-Орёл