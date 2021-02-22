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13:25, 22 февраля 2021 года

В Орле волонтеры рассказывают горожанам о вакцинации

Активисты «Молодой Гвардии» начали свою информационную кампанию.


Активисты «Молодой гвардии» распространяют листовки с подробной информацией о типе вакцины, её действии, интервале между введением первого и второго компонента и ответами на другие часто задаваемые вопросы. За два дня ребята раздали больше 200 брошюр в разных уголках Орловщины.
 
К слову, даже вакцинированным людям необходимо по-прежнему соблюдать меры профилактики в условиях пандемии: «масочный» режим, дистанцирование, дезинфекция рук. Напомним, «масочный» режим в Орловской области продлен до конца марта.


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Антон Киселёв
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