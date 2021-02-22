понедельник 22.02.2021 15:21:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:50, 22 февраля 2021 года

В орловской школе № 2 начался ежегодный смотр строевой подготовки

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества.


В рамках патриотического состязания ученикам старших классов нужно пройти маршем, показать приемы строевой подготовки и исполнить военную песню. В качестве музыкального сопровождения ребята выбрали известные всем «Катюшу», «Идет солдат по городу» и другие. 
 
В связи с эпидобстановкой, свое мастерство участники смотра будут демонстрировать в течение нескольких дней и небольшими группами. После этого выберут победителей, которых наградят грамотами.
 
Смотр строевой подготовки в орловской школе № 2 - мероприятие ежегодное. 20 лет назад в этом учебном заведении был создан один из первых в регионе специальных кадетских классов, где готовят спасателей.



Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.