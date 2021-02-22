В орловской школе № 2 начался ежегодный смотр строевой подготовки

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13:50, 22 февраля 2021 года
В орловской школе № 2 начался ежегодный смотр строевой подготовкиМероприятие посвящено Дню защитника Отечества.
В рамках патриотического состязания ученикам старших классов нужно пройти маршем, показать приемы строевой подготовки и исполнить военную песню. В качестве музыкального сопровождения ребята выбрали известные всем «Катюшу», «Идет солдат по городу» и другие.
В связи с эпидобстановкой, свое мастерство участники смотра будут демонстрировать в течение нескольких дней и небольшими группами. После этого выберут победителей, которых наградят грамотами.
Смотр строевой подготовки в орловской школе № 2 - мероприятие ежегодное. 20 лет назад в этом учебном заведении был создан один из первых в регионе специальных кадетских классов, где готовят спасателей.
Юлия Опанасюк