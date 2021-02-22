В орловской школе № 2 начался ежегодный смотр строевой подготовки

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества.

В связи с эпидобстановкой, свое мастерство участники смотра будут демонстрировать в течение нескольких дней и небольшими группами. После этого выберут победителей, которых наградят грамотами.

Смотр строевой подготовки в орловской школе № 2 - мероприятие ежегодное. 20 лет назад в этом учебном заведении был создан один из первых в регионе специальных кадетских классов, где готовят спасателей.