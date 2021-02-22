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14:50, 22 февраля 2021 года Орловские школьники познакомились с армейской службой Активисты «Молодежки ОНФ» провели мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.





Учащиеся орловской школы № 2 посетили с экскурсией батальон патрульно-постовой службы. Школьники примерили экипировку сотрудников полиции и познакомились с историей оружия. В частности, ребятам показали учебный вариант автомата Калашникова. Обсудили и то, кто такой защитник Отечества, какими качествами он должен обладать.





Юлия Опанасюк



