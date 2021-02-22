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13:02, 22 февраля 2021 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 22 февраля.


Суточный прирост: 
 
Орел – 91; Орловский район – 58; Залегощенский и Краснозоренский – по 7; Верховский – 4; Новосильский и Свердловский – 3; Покровский и Новодеревеньковский – по 2; Хотынецкий, Глазуновский, Колпнянский, Ливенский и Ливны – по 1.
 

С начала пандемии:
 
Орел – 15 127; Орловский район – 3 685; Болховский – 672; Знаменский – 165; Хотынецкий – 509; Урицкий – 643; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 190; Кромской – 399; Дмитровский – 742; Свердловский – 442; Троснянский – 332; Глазуновский – 250; Малоархангельский – 442; Покровский – 540; Колпнянский – 305; Должанский – 307; Ливенский – 615. Ливны – 1 142; Верховский – 327; Залегощенский – 398; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 420; Новосильский – 142; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 466.
 
Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 29 727, за сутки – 98, выписано – 97. Выздоровели за все время – 26 690, на лечении – 2 616. От осложнений на фоне болезни в области скончался 421 человек – летальных исходов накануне не было, сообщили в оперштабе Орловской области.



Артём Ежаков
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