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14:20, 22 февраля 2021 года Владимир Круглый: Недопустимо введение ковидных паспортов Член Совета Федерации ФС РФ рассказал о резолюции, принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы на январской сессии.





25 января на сессии в ПАСЕ обсуждалась тема вакцинации против коронавирусной инфекции. Владимир Круглый и его коллеги из разных стран внесли поправку о недопустимо введения ковидных паспортов. Владимир Круглый: «Недопустимо введение ковидных паспортов, то есть недопустимо людей делить или давать какие-то преимущества, в случае если они прошли вакцинацию, например, разрешать въезд в страну. Люди все разные, у одного после вакцинации выработались антитела, а у другого не выработались. Или человек переболел коронавирусом и пока не привился. Поэтому мы внесли поправки в резолюцию обсуждения о том, что сертификат по вакцинации, который, естественно, должен быть как медицинский документ, должен содержать информацию о том, что прививка сделана, какой вакциной, и какие были побочные явления, если они были». Подробнее – в интервью Владимира Круглого.





Елена Литинская



