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15:10, 22 февраля 2021 года Орловцы могут воспользоваться интерактивной картой пунктов вакцинации от COVID-19 Карта подготовлена совместно Центром управления регионом и Департаментом информационных технологий Орловской области.





Интерактивная карта пунктов вакцинации от COVID-19 в Орловской области появилась на портале «Обращаем внимание». Там можно получить адреса нескольких десятков медучреждений, где делают прививку. Также на портале представлен полный список прививочных пунктов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



