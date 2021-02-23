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16:20, 22 февраля 2021 года 23 февраля стартует марафон поздравлений #МойЗащитник Марафон организован в сообществе конкурса «Большая перемена».





В День защитника Отечества участники Всероссийского добровольческого проекта «Дай пять!», созданного в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», предложили школьникам поздравить своих пап, дедушек, братьев, друзей и учителей и рассказать о том, почему они считают именно их настоящими героями. Присоединиться к акции сможет любой желающий. Для этого нужно записать видеопоздравление и опубликовать его под постом о старте марафона c хэштегом #МойЗащитник, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



