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17:50, 22 февраля 2021 года Выбор вакцины должен делать врач Об этом врач-педиатр, детский хирург-онколог, член Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орел».





Сейчас в России для вакцинации доступна вакцина разработки центра имени Гамалеи «Спутник V». Накануне было объявлено о завершении испытания вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского цента «Вектор». Как отметил на днях губернатор Орловской области Андрей Клычков, поступление в регион вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в марте – апреле. У орловцев возник вопрос, можно ли выбрать вакцину самостоятельно. Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Выбор вакцины от коронавирусной инфекции должен быть не у желающего привиться, а у врача. Именно специалист – врач-иммунолог должен решить, какой вакциной прививать конкретного человека, если у врача такой выбор есть. Первый принцип должен быть такой: чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, и чем эти заболевания тяжелее, тем больше показаний к вакцинации вообще». Владимир Круглый рассказал также, чем отличается «ЭпиВакКорона» от уже известно «Спутника V». Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирской компании «Вектор» более мягкая, у нее меньше побочных явлений, хотя, как считается, и меньше выработка антител. Хотя полномасштабных исследований, как в случае с вакциной «Спутник V», не проводилось. Если говорить о вакцине компании имени Чумакова, то это полная вирулентная вакцина. Что это значит? Это значит, что вводится инактивированный вирус. Мы должны понимать, что этот вирус не будет размножаться в организме и не будет встраиваться в иммунную систему человека, внося какие-то необыкновенные изменения». Третья вакцина против COVID-19 отечественной разработки – препарат «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, зарегистрирована в России 20 февраля 2021 года. Подробнее – в интервью Владимира Круглого. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.



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Орловское Информбюро



