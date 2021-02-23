Главная » Новости



7:30, 23 февраля 2021 года Сегодня – День защитника Отечества 23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества.



Дата установлена в честь победы отрядов Красной гвардии под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии». В 1995 году этот день стал одним из дней воинской славы России. Со временем этот праздник стал не только днем тех, кто служит в армии и силовых структурах. 23 февраля считается днем всех мужчин. Хотя, стоит отметить, что в этот день поздравляют и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Среди традиций праздника — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, в частности в Орле накануне состоялось возложение цветов к стеле «Орел – город воинской славы», к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.





Орловское Информбюро



