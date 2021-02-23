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11:06, 23 февраля 2021 года В Орловской области выявлено 97 случаев заражения коронавирусом В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилась 29 824 орловцев. На данный момент в области борются с болезнью 2 617 человек. За сутки выписали 92 жителя региона, всего – 26 782. Количество смертей от новой болезни – 425, накануне скончались 4 человека.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





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Орловское Информбюро



