Орловская область стала третьей по производству тушенки в стране

Этот показатель регион продемонстрировал в минувшем году.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наибольшую долю (15,2%) от произведенной в минувшем году тушенки изготовила Калининградская область – 114,4 миллиона условных банок (далее – муб). Второе место (14,3%) – у Московской области. Там было произведено 105,4 муб. Замыкает тройку лидеров Орловская область с показателем в 72 муб (9,8%).



В минувшем году был отмечен рост производства мясных консервов в стране. Изготовление тушенки увеличилось на 10% и составило 736,3 муб. Отмечается, что в среднем один россиян съедает пять банок тушенки в год.



Было отмечено, что темпы роста производства тушенки в стране растут с 2015 года. Специалисты связывают это с улучшением довольствия ВС РФ и увеличением запасов Росзерва. Ещё одним стимулом наращения производства мясных консервов стала нагрянувшая пандемия и последовавший за ней рост спроса на консервированную продукцию.