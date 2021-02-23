В Орле пресекли сбыт крупного объема синтетического наркотика

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11:22, 23 февраля 2021 года
В Орле пресекли сбыт крупного объема синтетического наркотикаВ покушении на распространение запрещенного вещества подозревают 33-летнего местного жителя.
Информация о возможном участии подозреваемого в наркопреступлении поступила сотрудникам ОКОН УМВД России по городу Орлу заблаговременно. В дальнейшем оказалось, что данные соответствуют действительности.
Мужчина был взят с поличным в Заводском районе областной столицы. В ходе досмотра оперативники обнаружили у орловца около десяти свертков с подозрительной субстанцией, после лабораторной проверки оказавшейся синтетическим наркотиком весом в 4,75 грамма. Ещё одной находкой стал тайник с аналогичным веществом, найденный в Северном районе городе. Оттуда полицейские изъяли 0,36 грамма наркотика.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время расследования фигурант взят под стражу, сейчас правоохранители занимаются выявлением дополнительных эпизодов его наркопреступлений и поиском каналов поставки запрещенного вещества к подозреваемому – сообщает сайт областного УМВД.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков