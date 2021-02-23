В Орле пресекли сбыт крупного объема синтетического наркотика

В покушении на распространение запрещенного вещества подозревают 33-летнего местного жителя.

Мужчина был взят с поличным в Заводском районе областной столицы. В ходе досмотра оперативники обнаружили у орловца около десяти свертков с подозрительной субстанцией, после лабораторной проверки оказавшейся синтетическим наркотиком весом в 4,75 грамма. Ещё одной находкой стал тайник с аналогичным веществом, найденный в Северном районе городе. Оттуда полицейские изъяли 0,36 грамма наркотика.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время расследования фигурант взят под стражу, сейчас правоохранители занимаются выявлением дополнительных эпизодов его наркопреступлений и поиском каналов поставки запрещенного вещества к подозреваемому – сообщает сайт областного УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области