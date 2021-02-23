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11:34, 23 февраля 2021 года

В Орле появится станция умягчения воды

Фактическое начало строительства запланировано на 2022 год.


Сооружение будет построено на Окском водозаборном узле – работы оцениваются примерно в 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Назначение станции – снизить природную жесткость воды и обеспечить ещё одну часть населения (4 тысячи человек) Орла качественной питьевой водой. Для этого на объекте будут использоваться мембранные технологии с использованием нанофильтрации.
 
В данный момент работы находятся на стадии разработки и утверждения проектно-сметной документации. В минувшем году над ней начали работу, а в этом году для ПСД запланировано получение госэкспертизы.
 
Строительство станции умягчения воды станет одним из нескольких проектов, которые направлены на улучшение качества последней. Например, в минувшем году был закончен водовод на улице Высоковольтной, а в этом году планируется построить аналогичное сооружение, соединяющих коммуникационные сети улиц Авиационной и Генерала Родина.



Артём Ежаков
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