В Орле появится станция умягчения воды

Фактическое начало строительства запланировано на 2022 год.

Назначение станции – снизить природную жесткость воды и обеспечить ещё одну часть населения (4 тысячи человек) Орла качественной питьевой водой. Для этого на объекте будут использоваться мембранные технологии с использованием нанофильтрации.



В данный момент работы находятся на стадии разработки и утверждения проектно-сметной документации. В минувшем году над ней начали работу, а в этом году для ПСД запланировано получение госэкспертизы.



Строительство станции умягчения воды станет одним из нескольких проектов, которые направлены на улучшение качества последней. Например, в минувшем году был закончен водовод на улице Высоковольтной, а в этом году планируется построить аналогичное сооружение, соединяющих коммуникационные сети улиц Авиационной и Генерала Родина.