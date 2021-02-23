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12:05, 23 февраля 2021 года

Застройщики арендуют землю для строительства двух многоэтажек на ул. Автовокзальной в Орле

Соответствующее право было предоставлено паре подрядчиков без проведения дополнительных торгов.


Распоряжение дает право компаниям ООО «Холикон – Инвест» и ООО «ЖИЛСТРОЙ – Инвест» взять в аренду землю без проведения конкурсных аукционов. Это послабление обусловлено будущими инвестпроектами застройщиков – каждый из них построит восьмиэтажный двухподъездный жилой дом на улице Автовокзальной.

«Инвестиционные проекты отобраны в соответствии с критериями, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, установленными Законом Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884 – ОЗ», – сообщает региональный информационный портал.



Артём Ежаков
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