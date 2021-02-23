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12:53, 23 февраля 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 23 февраля.





Суточный прирост:

Орел – 53; Болховский район – 12; Орловский – 11; Мценский – 9; Должанский – 4; Хотынецкий – 2; Урицкий, Свердловский, Малоархангельский, Верховский, Залегощенский и Новосильский – по 1.



С начала пандемии:

Орел – 15 180; Орловский район – 3 696; Болховский – 684; Знаменский – 165; Хотынецкий – 511; Урицкий – 644; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 190; Кромской – 399; Дмитровский – 742; Свердловский – 443; Троснянский – 332; Глазуновский – 250; Малоархангельский – 443; Покровский – 540; Колпнянский – 305; Должанский – 311; Ливенский – 615. Ливны – 1 142; Верховский – 328; Залегощенский – 399; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 420; Новосильский – 143; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 475.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 29 824, за сутки – 97, выписано – 92. Выздоровели за все время – 26 782, на лечении – 2 617. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 425 человек – накануне было зафиксировано 4 летальных исхода – сообщает оперштаб Орловской области.





Орловское Информбюро



