Андрей Клычков: «Этот праздник – символ мужества и патриотизма»

Губернатор Орловской области поздравил орловцев с Днем защитника Отечества.

Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества и патриотизма, силы духа и самоотверженности многих поколений российских защитников Отечества.

Летопись военных побед России неразрывна с ее тысячелетней историей. Навеки в памяти народа – имена героев, отдавших свою жизнь во имя свободы и независимости Родины, защиты ее национальных интересов. Ярчайшим примером верности воинскому долгу и боевому братству на все времена останутся для нас легендарные свершения воинов Великой Отечественной войны и прямых продолжателей их победных традиций – воинов-интернационалистов, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, военной операции в Сирии, всех ветеранов боевых действий.

Забота об укреплении оборонной мощи страны, нерушимости наших границ и боевой выучке Вооруженных Сил, социальной поддержке военнослужащих и их семей, ветеранов, членов семей погибших защитников Отечества – прямой долг и обязанность государства и общества.

Мы гордимся ратными подвигами предков, благодарим всех, кто сегодня стоит на страже безопасности, мира, и спокойствия страны. Стремимся внести свой вклад в укрепление могущества великой российской державы, поступательное развитие Орловщины, военно-патриотическое воспитание молодежи – будущих защитников Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых достижений на благо Орловской области и всей России!



Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков