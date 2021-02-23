вторник 23.02.2021 19:37:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:32, 23 февраля 2021 года

Андрей Клычков: «Этот праздник – символ мужества и патриотизма»

Губернатор Орловской области поздравил орловцев с Днем защитника Отечества.


 Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
 
Этот праздник – символ мужества и патриотизма, силы духа и самоотверженности многих поколений российских защитников Отечества.
 
Летопись военных побед России неразрывна с ее тысячелетней историей. Навеки в памяти народа – имена героев, отдавших свою жизнь во имя свободы и независимости Родины, защиты ее национальных интересов. Ярчайшим примером верности воинскому долгу и боевому братству на все времена останутся для нас легендарные свершения воинов Великой Отечественной войны и прямых продолжателей их победных традиций – воинов-интернационалистов, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, военной операции в Сирии, всех ветеранов боевых действий.
 
Забота об укреплении оборонной мощи страны, нерушимости наших границ и боевой выучке Вооруженных Сил, социальной поддержке военнослужащих и их семей, ветеранов, членов семей погибших защитников Отечества – прямой долг и обязанность государства и общества.
 
Мы гордимся ратными подвигами предков, благодарим всех, кто сегодня стоит на страже безопасности, мира, и спокойствия страны. Стремимся внести свой вклад в укрепление могущества великой российской державы, поступательное развитие Орловщины, военно-патриотическое воспитание молодежи – будущих защитников Родины.
 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых достижений на благо Орловской области и всей России!

Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.