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14:32, 23 февраля 2021 года
Андрей Клычков: «Этот праздник – символ мужества и патриотизма»Губернатор Орловской области поздравил орловцев с Днем защитника Отечества.
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ мужества и патриотизма, силы духа и самоотверженности многих поколений российских защитников Отечества.
Летопись военных побед России неразрывна с ее тысячелетней историей. Навеки в памяти народа – имена героев, отдавших свою жизнь во имя свободы и независимости Родины, защиты ее национальных интересов. Ярчайшим примером верности воинскому долгу и боевому братству на все времена останутся для нас легендарные свершения воинов Великой Отечественной войны и прямых продолжателей их победных традиций – воинов-интернационалистов, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, военной операции в Сирии, всех ветеранов боевых действий.
Забота об укреплении оборонной мощи страны, нерушимости наших границ и боевой выучке Вооруженных Сил, социальной поддержке военнослужащих и их семей, ветеранов, членов семей погибших защитников Отечества – прямой долг и обязанность государства и общества.
Мы гордимся ратными подвигами предков, благодарим всех, кто сегодня стоит на страже безопасности, мира, и спокойствия страны. Стремимся внести свой вклад в укрепление могущества великой российской державы, поступательное развитие Орловщины, военно-патриотическое воспитание молодежи – будущих защитников Родины.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых достижений на благо Орловской области и всей России!
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков
Орловское Информбюро