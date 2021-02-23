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15:20, 23 февраля 2021 года

Активисты ОНФ поздравили орловского ветерана с двойным праздником

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Онищука отмечает не только День защитника Отечества, но и 94-й день рождения.


Василий Михайлович Онищук родился на Кубани. В раннем детстве остался без родителей, попал в детский дом, несколько раз оттуда сбегал. Когда началась война, Василию Михайловичу было 13 лет. Тогда он воспитывался в интернате военного типа, где получил специальности радиста и связиста, освоил снайперское дело. Соврав о своем возрасте, ушел на фронт 14-летним мальчишкой. Дорогами войны прошел от Сталинграда до Берлина. 
 
В послевоенные годы много времени и сил Василий Михайлович уделял патриотическому воспитанию молодежи. На парадном мундире полковника в отставке - 44 награды. 8 из них - боевые.



Юлия Сабельникова
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