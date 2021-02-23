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15:26, 23 февраля 2021 года

В Орловской областной клинической больнице поздравили своих героев

Воинский подвиг – часть их личной биографии.


Поздравлять своих защитников отечества в областной больнице - традиция. Есть в учреждении даже свой зал воинской славы. Однако трудно собрать всех вместе. Некоторые и сейчас на посту - в приемном отделении, в операционной, в палате реанимации. 
 
Один из тех, кем гордится медучреждение, врач ЛФК Олег Кузнецов. Он видел в своей жизни много врагов. Срочную службу проходил на ирано-афганской границе, а за ликвидацию радиационной аварии на подводной лодке получил медаль «За воинскую доблесть». Для мирной жизни тоже выбрал непростое дело – восстанавливать пациентов после тяжелых заболеваний.
 
Николай Бондаренко отдал военной службе 33 года. География обширная от Германии до Владивостока. И, как говорят, вся грудь в крестах. Среди наград - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», «За воинскую доблесть», крест «За службу на Кавказе». У Сергея Селихова тоже 9 медалей и 12 знаков отличия. Среди них медаль «За отвагу». За плечами пять военных командировок и подвиги в мирной жизни. Признается, что сейчас, охраняя областную больницу, отдает свой долг врачам. Поздравления с Днем защитника Отечества звучали и в адрес медсестры Ларисы Родиной. Раненого с гранатой в бедре из боя доставила в военный госпиталь. Место действия - Аргунское ущелье. Лариса и сейчас остается на боевом посту – служит старшей медсестрой отделения аллергологии и иммунологии.
 
Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Задача наша - борьба за человеческую жизнь во всех ее проявлениях. Это самое главное, это самая большая божья благодать и самая большая человеческая правда - когда мы можем помочь другому».
 
Рано или поздно заканчиваются страшные сражения, войны тоже однажды заканчиваются. Единственная битва, которая никогда не заканчивается, это битва за здоровье людей. Может быть, поэтому перед теми, кто стоит на страже нашего здоровья, мы приклоняемся с особым почтением.



Елена Литинская
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