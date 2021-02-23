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15:45, 23 февраля 2021 года

В Орле сотрудница МЧС оригинально поздравила своих коллег с Днем защитника Отечества

Девушка отжалась 23 раза.


 Руководитель отдела кадров Главного управления МЧС России по Орловской области капитан внутренней службы Ангелина Головина записала видеоролик, который запечатлел ее спортивный привет всем коллегам. Девушка с легкостью отжалась 23 раза. 
 
Ангелина ведет здоровый образ жизни и старается поддерживать себя и подчиненных в хорошей физической форме. Кстати, съёмка проходила в 20-ти градусный мороз.
 



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