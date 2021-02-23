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16:57, 23 февраля 2021 года Сегодня в Орле прошли соревнования по скалолазанию Турнир был посвящен памяти кавалера ордена Мужества Михаила Мильшина.





В Орле прошел турнир по скалолазанию памяти кавалера ордена Мужества Михаила Мильшина. Среди организаторов соревнований - Центр военно-патриотического воспитания «Десантник», выпускником которого Михаил являлся. Михаил Мильшин погиб в сентябре прошлого года при исполнении воинского долга в Сирии. Не дожив всего месяц до 25-летия. Этим турниром соратники по центру «Десантник» решили увековечить память погибшего товарища. Михаил Уколов, директор центра «Десантник»: «Каждый павший товарищ на войне - это опыт для другого человека. Мы просто обязаны, как долг перед павшими, передать свой опыт, все знания, навыки, умения будущему поколению. Потому что только так мы можем избежать всех будущих потерь, и только так мы взрастим истинных воинов нашего Отечества». На страты вышли около 70 юных спортсменов, среди которых воспитанники клуба «Десантник», кадеты, юнармейцы. К слову, треть из соревнующихся - девушки. Дисциплина, в которой пришлось состязаться, для них новая - скоростное скалолазание. Среди тех, кто болел за юных спортсменов - мама Михаила Мильшина. Она поддерживает с клубом тесную связь. Признается - именно там он понял, что такое патриотизм и выбрал свою дорогу в жизнь. К сожалению, она оказалась короткой, но парень был и остается настоящим защитником. Людмила Фесова, мама М. Мильшина: «У него была мечта попасть в 45-й полк, он этого добился. У него было три командировки в Сирию, третья, к сожалению, оказалась роковой. В любом случае, мы поддерживаем связь с клубом «Десантник». Очень радуюсь победам ребят, которые занимаются в этом клубе. Жизнь продолжается».





Антон Киселёв



