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17:17, 23 февраля 2021 года В Орле прошел фестиваль-конкурс «Блокпост» Мероприятие прошло в Орловском областном центре народного творчества.





Участие в фестивале-конкурсе «Блокпост» приняли учащиеся школ и колледжей. Всего состязались восемь команд. Организаторы подготовили задания, при выполнении которых нужно продемонстрировать силу, интеллект и командный дух. В рамках фестиваля была организована выставка обмундирования советских солдат времен Великой Отечественной войны.





Юлия Опанасюк



