Орловщина присоединилась к всероссийской акции «Защитим память героев»

Праздничный день начался с возложения цветов к памятникам, мемориалам и братским захоронениям. Ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления.

Сегодня в областном центре прошел митинг у стелы «Орел - город воинской славы». Это звание городу было присвоено за героизм и мужество солдат, которые защищали страну на фронте, и местных жителей, оказывающих сопротивление захватчикам, в оккупации. К всероссийской акции подключили и все районы Орловской области.

Слова благодарности сегодня прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной. Их в Орле 65 человек. Поздравить с праздником участников войны пришли волонтеры «Победы».