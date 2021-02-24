Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Вечная память погибшим, своею жизнью заплатившим за мирную жизнь, и огромная благодарность живущим сегодня ветеранам. Сегодня - День защитника Отечества.





- Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Онищук празднует День рождения.





- Выполнив долг перед Родиной, они остались на передовой и теперь сражаются за жизнь и здоровье орловцев. И среди таких защитников не только мужчины. В Орловской областной клинической больнице поздравили своих героев.





- Приглашение на «Блокпост». В третий раз в Орле прошел патриотический фестиваль.





- Юные десантники провели турнир, посвященный памяти воспитанника клуба, кавалера Ордена Мужества Михаила Мильшина.