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21:00, 23 февраля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».


- Вечная память погибшим, своею жизнью заплатившим за мирную жизнь, и огромная благодарность живущим сегодня ветеранам. Сегодня - День защитника Отечества.

- Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Онищук празднует День рождения.

- Выполнив долг перед Родиной, они остались на передовой и теперь сражаются за жизнь и здоровье орловцев. И среди таких защитников не только мужчины. В Орловской областной клинической больнице поздравили своих героев.

- Приглашение на «Блокпост». В третий раз в Орле прошел патриотический фестиваль. 

- Юные десантники провели турнир, посвященный памяти воспитанника клуба, кавалера Ордена Мужества Михаила Мильшина.



Вести-Орёл
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