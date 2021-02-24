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7:15, 24 февраля 2021 года В Орле пройдет баскетбольный турнир На этой неделе орловские баскетболисты принимают соперников из нескольких городов - в рамках финала дивизиона «Черноземья» Ассоциации студенческого баскетбола.





Игры состоятся с 26 по 28 февраля на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. Второй орловской командой-участницей трехдневного турнира станут баскетболисты Орловского аграрного университета. В гости к орловцам приедут команды из Великих Лук, Воронежа, Иванова и Ухты. Прямая трансляция всех встреч – в социальных сетях команды ОГУ.





Анастасия Дорохова



