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8:10, 24 февраля 2021 года Сегодня в Орловской области стартует WorldSkills Russia V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 февраля по 5 марта.





Региональные соревнования пройдут по 48 компетенциям. В них примут участие порядка 300 человек. Конкурсы разбиты на три возрастные группы: Юниоры (14-16 лет), Молодые профессионалы (16-22 лет), Навыки мудрых (от 50 лет).



В этом году список компетенций дополнился 14 направлениями: - «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; - «Охрана труда»; - «Сити-Фермерство»; - «Туризм»; - «Дошкольное воспитание» (Юниоры); - «Изготовление прототипов» (Юниоры); - «Кузовной ремонт» (Юниоры); - «Облицовка плиткой» (Юниоры); - «Окраска автомобиля» (Юниоры); - «Поварское дело» (Юниоры); - «Сварочные технологии» (Юниоры); - «Организация экскурсионных услуг» (Навыки мудрых); - «Технологии моды» (Навыки мудрых); - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Навыки мудрых).

Соревнования пройдут на базе 13 профессиональных образовательных организаций, двух образовательных организаций высшего образования и детского технопарка «Кванториум». Состав судейской бригады насчитывает свыше 380 экспертов, среди них 50 независимых экспертов от работодателей региона и 5 сертифицированных экспертов из других регионов России. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Проведение всех соревновательных мероприятий на площадках образовательных организаций необходимо проводить в очном формате. Проведение мероприятий деловой программы, торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проводиться в дистанционном формате». График работы площадок V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»





Артём Ежаков



