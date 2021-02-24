Сегодня в Орловской области стартует WorldSkills Russia

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8:10, 24 февраля 2021 года
Сегодня в Орловской области стартует WorldSkills RussiaV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 февраля по 5 марта.
Региональные соревнования пройдут по 48 компетенциям. В них примут участие порядка 300 человек. Конкурсы разбиты на три возрастные группы: Юниоры (14-16 лет), Молодые профессионалы (16-22 лет), Навыки мудрых (от 50 лет).
В этом году список компетенций дополнился 14 направлениями:
- «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;
- «Охрана труда»;
- «Сити-Фермерство»;
- «Туризм»;
- «Дошкольное воспитание» (Юниоры);
- «Изготовление прототипов» (Юниоры);
- «Кузовной ремонт» (Юниоры);
- «Облицовка плиткой» (Юниоры);
- «Окраска автомобиля» (Юниоры);
- «Поварское дело» (Юниоры);
- «Сварочные технологии» (Юниоры);
- «Организация экскурсионных услуг» (Навыки мудрых);
- «Технологии моды» (Навыки мудрых);
- «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Навыки мудрых).
Соревнования пройдут на базе 13 профессиональных образовательных организаций, двух образовательных организаций высшего образования и детского технопарка «Кванториум».
Состав судейской бригады насчитывает свыше 380 экспертов, среди них 50 независимых экспертов от работодателей региона и 5 сертифицированных экспертов из других регионов России.
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Проведение всех соревновательных мероприятий на площадках образовательных организаций необходимо проводить в очном формате. Проведение мероприятий деловой программы, торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проводиться в дистанционном формате».
График
работы площадок V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Артём Ежаков