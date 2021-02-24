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8:10, 24 февраля 2021 года

Сегодня в Орловской области стартует WorldSkills Russia

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 февраля по 5 марта.


Региональные соревнования пройдут по 48 компетенциям. В них примут участие порядка 300 человек. Конкурсы разбиты на три возрастные группы: Юниоры (14-16 лет), Молодые профессионалы (16-22 лет), Навыки мудрых (от 50 лет).

В этом году список компетенций дополнился 14 направлениями:
 
 - «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 
 - «Охрана труда»; 
 - «Сити-Фермерство»;
 - «Туризм»; 
 - «Дошкольное воспитание» (Юниоры); 
 - «Изготовление прототипов» (Юниоры); 
 - «Кузовной ремонт» (Юниоры); 
 - «Облицовка плиткой» (Юниоры); 
 - «Окраска автомобиля» (Юниоры); 
 - «Поварское дело» (Юниоры); 
 - «Сварочные технологии» (Юниоры);
 - «Организация экскурсионных услуг» (Навыки мудрых);
 - «Технологии моды» (Навыки мудрых);
 - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Навыки мудрых).
 
Соревнования пройдут на базе 13 профессиональных образовательных организаций, двух образовательных организаций высшего образования и детского технопарка «Кванториум».
 
Состав судейской бригады насчитывает свыше 380 экспертов, среди них 50 независимых экспертов от работодателей региона и 5 сертифицированных экспертов из других регионов России.
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Проведение всех соревновательных мероприятий на площадках образовательных организаций необходимо проводить в очном формате. Проведение мероприятий деловой программы, торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проводиться в дистанционном формате».
 
График работы площадок V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»



Артём Ежаков
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