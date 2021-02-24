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9:17, 24 февраля 2021 года В этом году преобразится Ливенская городская школа искусств Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Культура».





Выделено – больше пяти миллионов рублей. Строители заменят кровлю по всей площади здания, приведут в порядок фасад, окна и входные группы. Запланирована установка пандусов. Кроме того, ожидается перепланировка кабинета для теоретических занятий. Как сообщил директор школы искусств Геннадий Бронников, ремонт стартует с 1 апреля и завершится 31 июля.





Мария Семак



