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10:45, 24 февраля 2021 года

В Орле отремонтируют здание регионального Госархива

Средства для этих работ будут выделены из областного бюджета в соответствии с межведомственными инвестиционными программами «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 и 2023 годы.


Начало ремонта запланировано на будущий год – за 2,3 миллиона рублей будет обновлена крыша здания, ещё 13,3 миллиона будет потрачено на монтаж автоматической системы пожаротушения.

Следующий этап работ состоится в 2023 году – капитальный ремонт затронет все здание. Для этого будет потрачено 10,3 миллиона рублей.

Обновление здания областного Госархива стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно – мемориальных объектов в Орловской области», сообщает сайт областного правительства.

Фото с сайта областного правительства




Артём Ежаков
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