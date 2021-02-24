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10:52, 24 февраля 2021 года

В «Свободном пространстве» отработали сценарий пожара

Как отмечают в МЧС, на данном объекте сосредоточена высокая плотность пожарной нагрузки. В случае возникновения ЧП под угрозой окажутся зрительный зал, сцена, множество других помещений и, самое главное, большое количество людей.


Работать по сценарию сотрудникам театра не привыкать. Но в этот раз режиссером стал пожар. Условный. На пульт 112 поступило сообщение: в очаге возгорания - пять человек.

На место прибыли два пожарных расчета. Все проходило настолько правдоподобно, что очевидцы могли подумать, что пожар настоящий. Для условий нулевой видимости использовали театральный дым. Начальник пожарного участка уверяет, при возникновении ЧП актеры знают, что делать. Да и огнетушитель всегда за кулисами.

Владимир Сунгатулин, начальник пожарного участка театра «Свободное пространство»: «Здание обеспечено, с точки зрения пожарной безопасности, автоматической системой речевого оповещения, противопожарной сигнализацией, системой водяного пожаротушения, также есть пожарные краны, здание обеспечено огнетушителями».

В ходе ликвидации условного пожара спасатели прикрывали смежные помещения от распространения условного огня. Регулировкой движения около здания театра занимались сотрудники ГИБДД.

Пять лет назад в театре проводилась реконструкция. Тогда была установлена современная противопожарная система. Это здание - памятник архитектуры, и действия по его спасению и спасению людей должны быть отработаны до идеала.

Всеволод Трифонов при содействии пресс службы МЧС




Всеволод Трифонов
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