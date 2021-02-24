среда 24.02.2021 15:15:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:10, 24 февраля 2021 года

В Орле откроется ресурсный класс для детей с аутизмом

Это позволит ученикам сочетать инклюзивное образование и индивидуальное обучение.


Новый ресурсный класс планируется создать на базе Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Открыть класс хотят в День знаний – 1 сентября 2021 года.

В данный момент подобные ресурсные классы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеются в двух учебных учреждениях, подведомственных региональному департаменту образования. Они созданы в Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Орловской общеобразовательной школе – интернате для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Помимо этого, в регионе растет число учебных заведений, где действуют пролонгированные классы – в данный момент таких организаций 11, а в 2018 – 2019 годах их количество равнялось двум. Учатся в них 46 детей с РАС.

Всего в регионе инклюзивно обучаются 3 434 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (+1% в сравнении с 2020 годом) и 400 детей с инвалидностью (+23%) – сообщает областной информационный портал.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.