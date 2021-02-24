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11:10, 24 февраля 2021 года В Орле откроется ресурсный класс для детей с аутизмом Это позволит ученикам сочетать инклюзивное образование и индивидуальное обучение.





Новый ресурсный класс планируется создать на базе Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Открыть класс хотят в День знаний – 1 сентября 2021 года.



В данный момент подобные ресурсные классы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеются в двух учебных учреждениях, подведомственных региональному департаменту образования. Они созданы в Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Орловской общеобразовательной школе – интернате для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся.



Помимо этого, в регионе растет число учебных заведений, где действуют пролонгированные классы – в данный момент таких организаций 11, а в 2018 – 2019 годах их количество равнялось двум. Учатся в них 46 детей с РАС.



Всего в регионе инклюзивно обучаются 3 434 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (+1% в сравнении с 2020 годом) и 400 детей с инвалидностью (+23%) – сообщает областной информационный портал.





Артём Ежаков



