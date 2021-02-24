Главная » Новости



11:16, 24 февраля 2021 года Коронавирус забрал жизни пяти орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 94 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 918.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 616. Накануне выписано 90 жителей региона, с начала пандемии – 26 872. Количество смертей от новой болезни увеличилось на пять – летальный исход был зафиксирован 430 раз.



Суточная заболеваемость в России – 11 749, всего выявлено – 4 200 902. Накануне выздоровело – 12 218, всего – 3 751 562. На лечении – 364 910. Количество смертей за сутки – 383, за все время разгула коронавируса – 84 430.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



