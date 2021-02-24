В Орле ищут подрядчика для ремонта дворов на ул. Металлургов, 54

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11:45, 24 февраля 2021 года
В Орле ищут подрядчика для ремонта дворов на ул. Металлургов, 54Соответствующие торги были инициированы мэрией.
Из конкурсной документации, размещенной на сайте мэрии, следует, что работы обойдутся городскому бюджету в 6 миллионов 643 тысячи 882 рубля, а сами торги пройдут 4 марта. Победитель обязуется приступить к работе 1 апреля и сдать объект до 15 июля 2021 года.
Напомним, что благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на улице Металлургов, 54 должно было быть завершено в конце августа минувшего года, но подвел подрядчик – ООО «Прогресс». Контракт с организацией был разорван, а сам «Прогресс» внесен в реестр недобросовестных исполнителей. Сам ремонт территории, благоустройство которой велось рамках национального проекта «Жилье и городская среда», законсервировали до нынешнего года.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков