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11:44, 24 февраля 2021 года

Сегодня в Орловской области стартовала профилактическая акция «Безопасное жилье»

Сотрудники Госпожнадзора напоминают жителям о соблюдении правил пожарной безопасности, которые помогут избежать огненной беды.


До конца марта в жилом секторе будут проводиться совместные рейды. К пожарным присоединятся полицейские, представители администрации, сотрудники социальных служб. Особое внимание уделят орловцам из группы риска - это пожилые и одинокие люди, многодетные семьи, инвалиды. Сотрудники МЧС напоминают, что пожар может случиться из-за использования неисправных электрических обогревателей. Осторожнее следует быть и с печным отоплением.

Наталия Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области: «По статистике наибольшее количество пожаров происходит в жилье, и, к сожалению, трагические последствия пожаров происходят чаще всего в жилом секторе. В этом году отмечается достаточно серьезная оперативная обстановка, мы стараемся ее стабилизировать, но это возможно сделать только совместными усилиями, если все будут соблюдать правила пожарной безопасности».



Мария Семак
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