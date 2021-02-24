Главная » Новости



11:50, 24 февраля 2021 года В Орловском многопрофильном колледже прошел конкурс «Слава защитникам Отечества» В творческом состязании приняли участие 27 студентов.





Конкурс «Слава защитникам Отечества» в многопрофильном колледже - один из любимых у студентов. В этом году участие в нем приняли 27 человек. Им предстояло проявить себя в четырех номинациях. Нужно было написать сочинение или рассказ, создать презентацию или видео, посвященные одному из исторических лидеров или известному историческому событию, выполнить какую-либо творческую работу – поделку, рисунок, а также написать стихотворение. Самой сложной, по словам участников, оказалась поэтическая номинация.



Восемь лет в колледже работает военно-патриотический клуб «Морпехи». На праздничной встрече некоторых его участников наградили медалями «Юный защитник Отечества».





Юлия Опанасюк



