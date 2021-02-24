среда 24.02.2021 15:15:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:50, 24 февраля 2021 года

В Орловском многопрофильном колледже прошел конкурс «Слава защитникам Отечества»

В творческом состязании приняли участие 27 студентов.


Конкурс «Слава защитникам Отечества» в многопрофильном колледже - один из любимых у студентов. В этом году участие в нем приняли 27 человек. Им предстояло проявить себя в четырех номинациях. Нужно было написать сочинение или рассказ, создать презентацию или видео, посвященные одному из исторических лидеров или известному историческому событию, выполнить какую-либо творческую работу – поделку, рисунок, а также написать стихотворение. Самой сложной, по словам участников, оказалась поэтическая номинация.

Восемь лет в колледже работает военно-патриотический клуб «Морпехи». На праздничной встрече некоторых его участников наградили медалями «Юный защитник Отечества».


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.