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12:05, 24 февраля 2021 года На Орловщине появится утиная ферма за 350 миллионов рублей Инвестором выступит ООО «Объединенные фермеры».





Строительство планируется на территории Новосильского района. Это будет утиная ферма полного цикла: инкубатор, родительское стадо, выращивание, убой, переработка. Ожидается, что производство будет выпускать до 1 000 тонн продукции в год.



Как сообщает региональный информационный портал, ООО «Объединенные фермеры» инвестируют в проект более 350 миллионов рублей. Сейчас ведется проектирование будущей фермы. Новое производство позволит создать 30 дополнительных рабочих мест.





Артём Ежаков



