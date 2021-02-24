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Главная » Новости

12:05, 24 февраля 2021 года

На Орловщине появится утиная ферма за 350 миллионов рублей

Инвестором выступит ООО «Объединенные фермеры».


Строительство планируется на территории Новосильского района. Это будет утиная ферма полного цикла: инкубатор, родительское стадо, выращивание, убой, переработка. Ожидается, что производство будет выпускать до 1 000 тонн продукции в год.

Как сообщает региональный информационный портал, ООО «Объединенные фермеры» инвестируют в проект более 350 миллионов рублей. Сейчас ведется проектирование будущей фермы. Новое производство позволит создать 30 дополнительных рабочих мест.


Артём Ежаков
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