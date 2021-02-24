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12:37, 24 февраля 2021 года Три орловца погибли в пожарах на выходных Возгорания происходили в период с 21 по 24 февраля включительно.





Первый пожар с летальным исходом был зафиксирован в воскресенье, 21 февраля. Рано утром в селе Репнино Болховского района горел жилой дом. К моменту приезда спасателей, здание было охвачено открытым пламенем. В огне погиб мужчина 1977 года рождения.



Второе ЧП случилось на следующий день, 22 февраля, в Орле. Около 20:00 загорелся жилой дом в Смоленском переулке. Здесь также погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушения правил использования электроприборов.

Третий пожар с погибшим произошел накануне, 23 февраля. В районе 23:00 загорелся жилой дом в деревне Кутьма Болховского района. Прибыв на место, спасатели увидели, что здание полностью объято пламенем. Погиб мужчина – 1957 года рождения.



Последняя трагедия произошла минувшей ночью. 24 февраля около 01:30 загорелся четырехквартирный жилой дом в Знаменке. Огнеборцы прибыли на место и увидели, что горели кровля и частично – внутренние помещения. В пожаре погиб мужчина – его личность устанавливается. Женщине 1956 года рождения потребовалась госпитализация в ООКБ.



По всем фактам возгорания проводятся необходимые проверки, направленные на выяснение причин произошедшего.



За прошедшие выходные дни пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 38 раз, из них – 12 выездов на ликвидацию пожаров и 26 – на различные происшествия, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.











Артём Ежаков



