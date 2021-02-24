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12:48, 24 февраля 2021 года

В Орле дети спецназовцев познакомились с работой отцов

Отряд спецназначения «Ягуар» федеральной службы исполнения наказания провел акцию «На работу вместе с папой». За частью необычного рабочего дня наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Мальчишки и девчонки, чьи родители служат в отряде спецназначения «Ягуар» УФСИН, воспользовались возможностью подержать в руках настоящий автомат или примерить форму бойцов спецназа. Для них провели акцию «На работу вместе с папой». Ребятам рассказали об истории создания подразделения, о достижениях сотрудников и даже продемонстрированы кадры участия спецназовцев в реальных операциях. Дети, в свою очередь, приняли участие в творческом конкурсе «Мой папа служит в спецназе». Жюри оценило 26 работ, юным художникам вручили грамоты и подарки.


Юлия Сабельникова
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