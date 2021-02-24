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13:03, 24 февраля 2021 года

В Орле выберут общественные территории для благоустройства

Началось общественное обсуждение по выбору участков, которыми займутся в следующем году.


Мероприятие состоится накануне итогового рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Орловцам предлагают на выбор 50 участков, которые могут привести в порядок в 2022 году. Каждый горожанин может выбрать пять предложенных объектов и послать свое решение на электронный ящик orelecocom@mail.ru до 18:00 10 марта 2021 года. Альтернативные площадки для голосования – страница мэрии Орла «ВКонтакте» (раздел «Обсуждения»). Полный предварительный перечень опубликован здесь.

Лидеры по набранным голосам войдут в перечень территорий для рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 31 мая. Сделать выбор можно будет на традиционных счетных участках и портале Минстроя и ЖКХ РФ. Голосование доступно гражданам с 14 лет.

Благоустройство будет проведено в рамках нацпректа «Жилье и городская среда». С 2017 года в Орле было благоустроено 18 общественных территорий, среди которых Детский и Городской парки, бульвар Победы, площадь Содружества, сквер «Юность» и т.д.


Артём Ежаков
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