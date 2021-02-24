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13:20, 24 февраля 2021 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 24 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 55; Орловский район – 10; Мценский – 7; Болховский – 6; Новодеревеньковский – 5; Верховский – 4; Кромской и Покровский – по 2; Знаменский, Свердловский и Новосильский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 15 235; Орловский район – 3 706; Болховский – 690; Знаменский – 166; Хотынецкий – 511; Урицкий – 644; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 190; Кромской – 401; Дмитровский – 742; Свердловский – 444; Троснянский – 332; Глазуновский – 250; Малоархангельский – 443; Покровский – 542; Колпнянский – 305; Должанский – 311; Ливенский – 615. Ливны – 1 142; Верховский – 332; Залегощенский – 399; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 425; Новосильский – 144; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 482.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 29 918, за сутки – 94, выписано – 90. Выздоровели за все время – 26 872, на лечении – 2 616. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 430 человек – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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