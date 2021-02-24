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13:40, 24 февраля 2021 года В Орле заведено дело о сфабрикованных доказательствах В суд хотели передать заведомо ложную информацию.





По предварительным данным расследования, под подозрением оказалось заинтересованное лицо, действующее в интересах местного жителя. Фигуранту инкриминируется фальсификация доказательств по гражданскому делу, рассматриваемому в областном суде.



Судебная коллегия отнеслась к «уликам» критически и вынесла решение не в пользу истца.



Региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело по ст. 303 ч. 1 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу». Расследование продолжается – сообщает сайт областного Следкома.





Артём Ежаков



