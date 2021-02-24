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14:30, 24 февраля 2021 года

Губернатор Клычков реорганизовал Орловский автодорожный техникум

Глава региона подписал распоряжение областного правительства № 90-р от 24.02.2021 о присоединении к этому учебному заведению Орловского технического колледжа.


В тексте документа, опубликованного на региональном областном портале, содержится поручения предстоящей реорганизации. Процедура будет проведена путем присоединения Орловского технического колледжа к Орловскому автодорожному техникуму.

Техникум сохранит свое наименование – БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», а также основные цели деятельности. Корпус технического колледжа в поселке Стрелецкий, вместе с имуществом учебного заведения, станет филиалом «автодора», Руководству колледжа поручено начать юридическую процедуру по реорганизации.

Похожие поручения по части оформления процесса поручены областному департаменту образования. Для этого ему предоставлен срок до 1 июня 2021 года.

Реорганизация предпринята «в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской области, повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств». Основанием для присоединения стало решение комиссии по оценке возможных последствий реорганизации от 8 декабря 2020 года.

Фото со страницы Орловского автодорожного техникума



Артём Ежаков
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