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14:30, 24 февраля 2021 года Губернатор Клычков реорганизовал Орловский автодорожный техникум Глава региона подписал распоряжение областного правительства № 90-р от 24.02.2021 о присоединении к этому учебному заведению Орловского технического колледжа.





В тексте документа, опубликованного на региональном областном портале, содержится поручения предстоящей реорганизации. Процедура будет проведена путем присоединения Орловского технического колледжа к Орловскому автодорожному техникуму.



Техникум сохранит свое наименование – БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», а также основные цели деятельности. Корпус технического колледжа в поселке Стрелецкий, вместе с имуществом учебного заведения, станет филиалом «автодора», Руководству колледжа поручено начать юридическую процедуру по реорганизации.



Похожие поручения по части оформления процесса поручены областному департаменту образования. Для этого ему предоставлен срок до 1 июня 2021 года.



Реорганизация предпринята «в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской области, повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств». Основанием для присоединения стало решение комиссии по оценке возможных последствий реорганизации от 8 декабря 2020 года.



Фото со страницы Орловского автодорожного техникума







Артём Ежаков



