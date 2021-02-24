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14:51, 24 февраля 2021 года В Орле наградили отличившихся в развитии области Торжественную церемонию провели сегодня, 24 февраля, в администрации региона.





Лауреаты приняли награды из рук губернатора Андрея Клычкова и председателя областного совета Леонида Музалевского. В список отмеченных Благодарностью исполнительной Дирекции Года памяти и славы сегодня попали:



• Иван Мосякин, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России», почетный гражданин Орловской области;

• Виктор Ливцов, зампред Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»;

• Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• Александр Родин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов;

• Сергей Быковский, корреспондент Областного телерадиовещательного канала.



Почетной грамоты губернатора удостоились:



• Лидия Сасина, председатель Орловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения;

• Александр Никулин, экс-глава «Орелводоканала».



Медаль ЦИК РФ получила Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области.



Андрей Клычков поздравил награжденных и поблагодарил их за плодотворную и кропотливую работу на благо области – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства







Артём Ежаков



