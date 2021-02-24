В Орле наградили отличившихся в развитии области

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14:51, 24 февраля 2021 года
В Орле наградили отличившихся в развитии областиТоржественную церемонию провели сегодня, 24 февраля, в администрации региона.
Лауреаты приняли награды из рук губернатора Андрея Клычкова и председателя областного совета Леонида Музалевского. В список отмеченных Благодарностью исполнительной Дирекции Года памяти и славы сегодня попали:
• Иван Мосякин, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России», почетный гражданин Орловской области;
• Виктор Ливцов, зампред Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»;
• Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• Александр Родин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов;
• Сергей Быковский, корреспондент Областного телерадиовещательного канала.
Почетной грамоты губернатора удостоились:
• Лидия Сасина, председатель Орловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения;
• Александр Никулин, экс-глава «Орелводоканала».
Медаль ЦИК РФ получила Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области.
Андрей Клычков поздравил награжденных и поблагодарил их за плодотворную и кропотливую работу на благо области – сообщает сайт областного правительства.
Фото пресс-службы областного правительства
Артём Ежаков