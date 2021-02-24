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15:13, 24 февраля 2021 года

Обманутые орловские дольщики получили полмиллиарда рублей компенсации

Информация об этом прозвучала на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.


Докладчиком выступил глава регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Юрий Мишустин. По его информации, компенсацию получил 351 обманутый орловский дольщик. Общая сумма выплат составила 497,6 миллиона рублей. В данный момент в реестре такого долгостроя 11 объектов – по некоторым из них прорабатываются вопросы о завершении строительства.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В регионе стало на четыре проблемных объекта долевого строительства меньше. Но нам предстоит еще большой объем работы по решению проблем остальных обманутых дольщиков. Здесь не должно быть сбоев, все мероприятия должны реализовываться строго в соответствии со всеми установленными сроками».

Ещё шесть проблемных объектов будут исключены из реестра после погашения Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств перед кредиторами обанкротившихся застройщиков, сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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