|
|Главная » Новости
15:43, 24 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Пять граммов до уголовного дела доведут. Полицейские задержали орловца с запрещенным веществом.
- На дороги Орла уже высыпали 75% запаса песко-соляной смеси. Впереди ремонт литым асфальтобетоном.
- В орловском театре разыграли сценарий пожара с пострадавшими.
- «На работу вместе с папой». Сотрудники службы исполнения наказания приоткрыли детям некоторые аспекты своей работы.
- Безопасное жилье. Спасатели еще раз обойдут квартиры и дома «особой категории».
- Награды под белым халатом. Мы пообщались с врачами, прошедшими горячие точки.
- В Орле прошел первый областной турнир по брейкдансу.
Вести-Орёл