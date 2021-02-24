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15:43, 24 февраля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Пять граммов до уголовного дела доведут. Полицейские задержали орловца с запрещенным веществом.

- На дороги Орла уже высыпали 75% запаса песко-соляной смеси. Впереди ремонт литым асфальтобетоном.

- В орловском театре разыграли сценарий пожара с пострадавшими.

- «На работу вместе с папой». Сотрудники службы исполнения наказания приоткрыли детям некоторые аспекты своей работы.

- Безопасное жилье. Спасатели еще раз обойдут квартиры и дома «особой категории».

- Награды под белым халатом. Мы пообщались с врачами, прошедшими горячие точки.

- В Орле прошел первый областной турнир по брейкдансу.



Вести-Орёл
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