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15:59, 24 февраля 2021 года В Орле прошли соревнования памяти заслуженного тренера СССР Валентины Бастиан Турнир стал одним из первых соревнований для орловских гимнасток после карантина. Как девушки справляются с волнением, и какие предметы выбирают для себя в приоритет, узнала Анастасия Дорохова.





Валентина Бастиан – заслуженный тренер СССР. Приехала в Орел в 1985 году и сразу же приступила к главному делу жизни – воспитывать чемпионов. После смерти тренера ее ученики вышли с предложением о проведении памятного турнира. В этом году он состоялся во второй раз. За награды боролись порядка 400 гимнасток.

Ольга Бахарева, президент орловской Федерации художественной гимнастики: «Для детей это старт. Это всегда хорошо. Вот сейчас после пандемии они вышли, им очень тяжело выступать. Они, конечно, все боятся, трясутся. Неуверенно выступают и наши дети и приезжие».

Орел, Железногорск, Тула, Курчатов, Рославль – прописка спортсменки не важна. Волнение у всех перед стартом одинаковое. Здесь важна помощь ближнего.



Арина Казарновская, участница соревнований (г. Орел): «Иногда я подхожу к девочкам, мы обнимаемся, и говорим, что у нас все получится. И это помогает. И меня выводит моя мама, я ее всегда обнимаю, и волнение проходит».

В программе соревнований – личные и командные выступления с предметом и без него. Обруч – инвентарь универсальный. С ним и связки красивые получаются, да и в руках он держится крепче.



Алфимова Валентина, участница соревнования (г.Орел): «У меня есть любимый элемент, он очень сложный, и он у меня всегда получается. Это когда бросаешь обруч, встаешь на руки и ногами его ловишь».

Обручи, ленты и скакалки еще не раз взлетят над орловскими гимнастическими коврами. Сезон стартовал, и уже в марте Орел примет традиционные большие соревнования «Весна Орловского полесья».





Анастасия Дорохова



