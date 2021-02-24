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16:05, 24 февраля 2021 года В Орловской области не выполнен план по капремонту Сегодня в региональном правительстве подвели годовые итоги работ в этом направлении.





Региональный Фонд капитального ремонта в минувшем году занимался реализацией трех подпрограмм: комплексный капремонт домов, капремонт крыш и замена лифтового оборудования.



Итоги получились следующими:



• Капитальный ремонт домов: из запланированных к ремонту 101 здания, завершено только 43 объекта. Работы по остальным домам остаются в разных стадиях, но будут завершены в этом году. Также в текущем году будут отремонтированы 27 домов, по которым в минувшем году разрабатывалась проектная документация. Для 15-ти помещений она готова, ещё 4 здания имеют признаки аварийности – информацию об этом передали в Госжилинспекцию;



• Капитальный ремонт крыш: ремонту подлежат 222 объекта, 189 уже готовы;



• Замена лифтового оборудования: в минувшем году предстояло заменить 112 лифтов в 20-ти домах. В данный момент завершен монтаж 94 подъемных кабинок в 15-ти многоэтажках. Для шести лифтов в трех домах готовится проектная документация.



Капитальному ремонту в минувшем году подверглись 247 многоквартирных домов. Кроме этого, состоялось 455 торгов на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. План был выполнен на 71%.



Всего до 2044 года планируется отремонтировать 4 364 жилых здания – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



