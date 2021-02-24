В Орловскую область придет плюсовая температура

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16:38, 24 февраля 2021 года
В Орловскую область придет плюсовая температураОна продлится до завтрашнего вечера.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, ссылающейся на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 сегодняшнего дня до 21:00 25 февраля в Орловской области ожидаются снег, в том числе и мокрый, а также дождь. Объем осадков прогнозируется небольшим. Кроме этого, днем местами возможен туман, гололед и гололедица.
Температура воздуха
ночью: от -7℃ до -12℃,
днем: от 0℃ до +5℃.
Порывы ветра: ночью от 5 до 10 м/с, днем: от 8 до 13 м/с.
Артём Ежаков