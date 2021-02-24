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17:30, 24 февраля 2021 года

В Орле подписали контракт на строительство водовода на ул. Авиационной

Стороны оформили соглашение в конце минувшей недели.


Монтаж инженерных коммуникаций доверили МПП ВКХ «Орелводоканал». Стоимость соглашения составит 38 миллионов рублей. Сообщается, что материалы для строительства водовода будут приобретены в рамках новых торгов, намеченных на март, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что мэрия Орла объявила о победителе торгов 10 февраля. Соглашением предусмотрено двухэтапное строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина. Срок сдачи объекта определен IV кварталом этого года. Всего будет уложено около 5,4 километра труб. Новые коммуникации позволят обеспечить качественной питьевой водой около 2,5 тысяч человек. Работы запланированы в рамках реализации федерального программы "Чистая вода".

Текущий проект станет одним из нескольких аналогичных строек, направленных на улучшение качества воды. Так, в минувшем году было завершено строительство водовода на улице Высоковольтной, а в 2022 году будет начато возведение станции умягчения воды на Окском водозаборном узле.

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Артём Ежаков
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