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17:45, 24 февраля 2021 года Орловцам сделали четырехмесячную скидку за проезд Оплата в размере 13 рублей действует при оплате картой «Мир» любого банка.





Скидка в размере четырех рублей будет действовать с 1 марта по 30 июня. Для её получения нужно оплатить проезд в общественном транспорте картой «Мир» любого банка через терминал бесконтактной оплаты. Сниженный тариф доступен держателям карты отечественной платежной системы при поездках в Орле, Ливнах и Мценске – сообщает сайт мэрии областной столицы.





Артём Ежаков



